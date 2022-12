Au Luxembourg: Ces SMS surtaxés qui font gonfler notre facture de téléphone

Des sonneries, des jeux, des services de météo ou d’actualités... Les SMS premium, ou surtaxés, s’invitent sur nos smartphones sans même parfois que l’on s’en rende compte vraiment. Et la facture de téléphonie mobile gonfle, sous le poids de ces «petites» sommes récurrentes. Les plaintes de consommateurs liées au phénomène continuent d’augmenter et l’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) a mis à nouveau en garde jeudi, et rappelé la législation en vigueur.

En cas de facturation jugée erronée ou abusive, le client peut se tourner vers son opérateur pour contester les montants et obtenir un remboursement. «Dans un proche avenir, il sera également possible de demander directement un remboursement sur le site stopsms.lu», complète l’ILR. Le même site permet aussi de vérifier à quels services payants on est abonné et d’obtenir des infos relatives à la souscription.