Gadget : Snap laisse tomber ses drones à selfies

Le Pixy, une caméra volante qui décolle et atterrit dans la main de l’utilisateur, tire déjà sa révérence, à peine quatre mois après son introduction. Son fabricant, Snap, l’a annoncé à l’interne par la voix d’Evan Spiegel, patron de l’application Snapchat, rendue populaire par ses messages éphémères et ses «stories». Le développement du Pixy a été sacrifié par l’entreprise, contrainte de redéfinir ses priorités après des résultats décevants et la dégringolade de son titre en Bourse.