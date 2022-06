Messagerie : Snapchat va mettre fin au tout gratuit

L’éditeur de l’app prépare un service par abonnement donnant accès à du contenu supplémentaire et à des fonctionnalités en primeur.

Les revenus publicitaires ne suffisent pas à Snap. À l’exemple de Twitter et son service Blue, l’éditeur de l’app Snapchat veut faire payer une partie de ses quelque 330 millions d’utilisateurs quotidiens. La firme d’Evan Spiegel a confirmé travailler sur Snapchat+, une offre par abonnement payant. «Nous procédons à des tests internes préliminaires de Snapchat Plus, un nouveau service d’abonnement pour les Snapchatteurs»

Snap n’a pas dans l’immédiat fait état d’un calendrier de déploiement. Ce serait donc le premier produit d’abonnement pour Snapchat, l’app qui s’est fait connaître par ses messages éphémères et ses stories. Elle est depuis très active dans les filtres de réalité augmentée. Elle s’est aussi positionnée avec des produits novateurs et originaux, à l’exemple de ses lunettes de réalité augmentée Snap et, plus récemment, ses drones à selfies.