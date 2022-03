Snoop Dogg veut entraîner Beckham dans l’industrie du X

Depuis que David Beckham est installé aux Etats-Unis, il ne quitte plus son nouvel ami, le rappeur Snoop Dogg. Et ce dernier a bien l’intention d’utiliser le buzz entourant la star britannique.

«David Beckham et moi, on aime le porno. Je veux le convaincre de faire un film X. Il est timide sur ce sujet, il préfère financer le projet. Moi, je veux qu’il soit dans le casting!»

Tels sont les propos de Snoop Dogg au journal australien Take 40.

Le rappeur américain est ami avec le footballeur anglais évoluant à Los Angeles depuis qu'il a donné un cours de football à ses enfants pour les besoins de l'émission de télé-réalité suivant le quotidien de Snoop Dogg et de sa famille.

Et en plus de sa carrière musicale, Snoop produit des films X dont il est un fan absolu.

Mais réussira-t-il à faire de David Beckham une star du X? Le principal intéressé ne s’est pas encore prononcé. Et un obstacle de taille risque de faire capoter le projet: Victoria Beckham. «Je ne l’ai rencontrée qu’une fois, a déclaré Snoop Dogg. Elle a entendu plein de choses négatives sur moi et ne veut pas que son mari me fréquente».