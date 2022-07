Concert: Snow Patrol, la mélancolie solaire au Luxembourg

Sa réputation le précède. À l'image des textes de ses chansons, qui évoquent le plus souvent les ruptures et les relations sentimentales compliquées, Gary Lightbody traîne sa mélancolie derrière lui. Pourtant, le leader de Snow Patrol paraissait radieux, affichant un grand sourire, mercredi soir. «C'est agréable d'être de retour ici. Je me promenais dans la ville, et je me suis complètement perdu, et trompé de direction. Merci à la personne qui m'est venue en aide!» confiait le chanteur et guitariste du groupe britannique.