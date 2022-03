Aux Etats-Unis – Snowden salue des «victoires» sur la NSA

Aux États-Unis : Snowden salue des «victoires» sur la NSA

Le lanceur d'alerte se félicite de la prise de conscience de l'opinion mondiale quant aux dangers de la surveillance de masse, dans une tribune publiée vendredi.

«Les rapports de force commencent à changer», assure Edward Snowden, dans cette tribune intitulée «Nos victoires» et publiée par les quotidiens français Libération, américain The New York Times, allemand Der Spiegel et espagnol El País. L'ancien consultant de l'agence de renseignement NSA (National Security Agency) se félicite, deux ans après ses révélations sur l'ampleur des programmes de surveillance des États-Unis, de l'émergence d'une «génération post-terreur, qui rejette une vision du monde définie par une tragédie particulière».