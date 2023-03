Galaxie d'Amnéville: So Floyd vous plonge dans l’univers incomparable des Pink Floyd

Concert

So Floyd vous plonge dans l’univers incomparable des Pink Floyd: un hommage fidèle à ce groupe mythique tout en affirmant sa propre identité. Musicalement exceptionnel et techniquement hors norme, l’énergie passionnée du groupe So Floyd saura convaincre les puristes par la précision de ses riffs et son light-show d’une fidélité troublante aux plus grands concerts des Pink Floyd!