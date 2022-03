Festival Saveurs culturelles du monde : Soan, Tété et Hindi Zahra présents à Mondorf

MONDORF-LES-BAINS - La programmation de la sixième édition du festival Saveurs culturelles du monde du Casino 2000 est de nouveau écletique.

Musiciens reconnus et nouveaux talents se partageront la scène du Casino 2000 à Mondorf-les-Bains, du 12 au 15 mai. La sixième édition du festival Saveurs culturelles du Monde accueillera comme têtes d’affiche le musicien français Tété qui vient de sortir son album «Le premier clair de l'aube» , la chanteuse Hindi Zahra placée entre jazz et folk et Soan, le gagnant de la Nouvelle Star 2009.

Sans oublier les chanteurs-compositeurs français Art Mengo et Arnaud Fleurent Didier, l’artiste américano-Québec-basquaise Diane Tell et la jeune Océana avec des mélodies entre hip-hop, jazz et pop.