Centre pour mineurs au Luxembourg: Sexe «non acceptable» et drogue? L'Etat réagit sur le quotidien à Dreiborn

LUXEMBOURG – Des ex-membres du personnel de l'unité fermée pour mineurs ont dénoncé des problèmes de drogue et des cas de relations intimes entre employés et pensionnaires.

Le centre de Dreiborn compte douze places.

«Les jeunes ont leur joint à la main ou dans leur sac, fument devant le personnel et ne se cachent même plus». Des ex-membres du personnel du Centre socio-éducatif de l'État (CSEE) à Dreiborn ont dénoncé auprès de nos confrères de RTL des problèmes de drogue et des cas de relations intimes entre employés et pensionnaires au sein de l'unité fermée pour mineurs.

«Les déclarations de certains anciens salariés du CSEE sont tirées d’expériences personnelles et de perceptions et interprétations subjectives, et ne peuvent en aucun cas être acceptées comme des vérités générales, réagit Claude Meisch, ministre DP de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Ces déclarations peuvent refléter des situations spécifiques, des moments de conflit et de crise individuels ou même institutionnels, mais certainement pas la réalité quotidienne d’une institution dans son ensemble».

Refonte complète en cours

En ce qui concerne les relations intimes entre le personnel et les jeunes pris en charge, Claude Meisch rappelle qu'elles ne sont «pas acceptables». «Dans le cas porté à la connaissance de la direction du CSEE, cette dernière a pris à la fois des mesures disciplinaires et a porté l'affaire au parquet», précise le ministre. Interrogée, l'administration judiciaire confirme avoir été saisie en 2021 d’un dossier relatif à des relations sexuelles entre une éducatrice et un adolescent, alors âgé de 16 ans. «Après une enquête policière et au vu des résultats de cette dernière, le parquet a décidé de classer le dossier», note-t-elle.

En ce qui concerne la problématique des addictions, le CSEE a mis en place un certain nombre de mesures, avance Claude Meisch. Le personnel participe par exemple à des formations continues sur le thème de la consommation de drogues et est «spécialement formé» pour travailler avec des jeunes toxicomanes. En outre, le centre vise à offrir aux jeunes des alternatives d'action, afin de répondre au besoin qui est à l'origine de leur consommation. «Ils apprennent ainsi, par exemple, à réguler différemment leurs sentiments négatifs», développe le ministre.

Le CSEE est également actif dans la prévention de la consommation de drogues. La police, à la demande du centre, vient ainsi avec la brigade canine pour saisir les drogues qui pourraient éventuellement être cachées sur le site. Rappelons qu'une refonte complète de Dreiborn est en cours, notamment pour faire face à la problématique du manque de places. En juillet, une fille de 13 ans avait dû être placée à la prison de Schrassig.

