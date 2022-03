Société Générale: Jérôme Kerviel suggère que sa hiérarchie était au courant

Jérôme Kerviel, mis en examen dans l'affaire de la Société Générale, a suggéré lors de sa garde à vue que sa hiérarchie était au courant de l'importance des sommes qu'il avait engagées.

"Ce qui m'amène à dire que lorsque je suis en positif, ma hiérarchie ferme les yeux sur les modalités et les volumes engagés. Au quotidien, au titre d'une activité normale avec des engagements normaux, un trader ne peut générer autant de cash", a-t-il ajouté, des propos confirmés de source judiciaire. "Je reste persuadé qu'ils étaient au courant de mes positions", a-t-il poursuivi, assurant que "plusieurs alertes" étaient parvenues à ses supérieurs.

Le Canard enchaîné à paraître mercredi rapporte qu'à l'été 2005, sans couvrir ses positions, Kerviel avait réalisé une plus-value de 500 000 euros en pariant à la baisse à la bourse de Londres, juste avant les attentats dans la capitale britannique. "Tu as eu de la chance. Ce coup-ci, tu as gagné, la prochaine fois tu pourrais perdre. On ne peut pas travailler comme ça", lui aurait alors dit sa hiérarchie, a relaté le trader aux policiers. La banque aurait, selon l'hebdomadaire, tout de même empoché ce bénéfice.