Société Générale: les actionnaires salariés portent plainte

Une perte de 4,82 milliards, ça fait mal aux actionnaires, grands et petits, de la banque française. Et les employés possèdent 10% du capital.

L'ASSACT SG estime qu'il était "de son devoir de contribuer à faire toute la lumière sur les récents mécomptes dont sont victimes tous les actionnaires de la Société générale et notamment les salariés et anciens salariés".

"Les salariés et anciens salariés de la Société Générale sont le premier actionnaire du groupe, et représentent près de 10% du capital et plus de 10% des droits de vote", rappelle le président de l'ASSACT SG, Patrice Leclerc.