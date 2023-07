Rupture: Sofia Vergara et Joe Manganiello divorcent

Mariés en 2015, Joe Manganiello et Sofía Vergara n’ont pas eu d’enfants ensemble. IMAGO/MediaPunch

Après Kylie Jenner et Travis Scott, et tout récemment Ariana Grande et son mari Dalton Gomez, c’est au tour d’un autre couple hollywoodien de se séparer: Sofía Vergara et Joe Manganiello. Mariés depuis 2015, les deux acteurs, qui n’ont pas eu d’enfants ensemble, ont annoncé leur rupture dans un communiqué relayé par le site Page Six: «Nous avons pris la difficile décision de divorcer. En tant que deux personnes qui s’aiment et se soucient beaucoup l’une de l’autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de nos vies».

Selon plusieurs sources qui se sont confiées au Daily Mail, Sofia et Joe se sont séparés depuis un moment et prennent de la distance. S’ils avaient d’abord été attirés par le fait d’avoir des tempéraments opposés, c’est finalement cette différence qui aurait eu raison de leur relation. Des proches décrivent l’Américain de 46 ans comme «un grand enfant» fan de jeux vidéo, de films de superhéros, de bandes dessinées et qui adore sortir, aller à des concerts et passer son temps à s’amuser.

Romance «épuisante et ennuyeuse»

Il aurait aussi de la peine à être sérieux et à travailler. De son côté, l’Américano-Colombienne «est plus préoccupée par les belles choses de la vie, les voyages, les dîners somptueux, être une célébrité, et tout ce qui vient avec tout ça.» Finalement, leur romance serait devenue «épuisante» et «ennuyeuse» pour l’un et l’autre.

Les deux artistes avaient déjà semé l’inquiétude lors du 51e anniversaire de la star de la série «Modern Family», qu’elle a fêté en Italie, sans son mari. Elle avait aussi retiré son alliance. Le 10 juillet dernier, celui qui a joué dans «Magic Mike» lui avait juste envoyé un «Joyeux anniversaire Sofia» sur Instagram. Les fans de la comédienne avaient trouvé le message de son homme plutôt froid.