«Dutroux n'y est pour rien»: la blague de «SoFoot» crée un tollé

Après le «seum» de L'Equipe, le «Dutroux» de SoFoot. La blague du média sportif français dans un article paru après l'élimination au premier tour de la Belgique en Coupe du monde ne risque pas de rabibocher l'amitié sportive entre la France et la Belgique. Après le match nul des Diables rouges, le magazine en ligne a, comme à l'accoutumée, noté avec ironie la performance de chaque joueur.

«Un truc honteux»

Deux références claires à l'affaire Dutroux qui a fortement ému la Belgique et connu un retentissement international au milieu des années 90. Le criminel pédophile avait été condamné la prison à perpétuité pour la séquestration, le viol et l'assassinat de petites filles et d'adolescentes.