Découverte de New York : Soho chic avant la débauche

Toute la semaine, des bons plans pour (re)découvrir Big Apple. Deuxième volet: le plaisir du shopping et des soirées canailles pour s’en remettre.

C’est devenu l’un des quartiers les plus chers de Manhattan. Mais les galeries qui y ont perdu leur chemise dans les années 90 y ont au moins laissé leur âme. Soho a beau être l’une des zones les plus touristiques de New York, elle bénéficie toujours d’une ambiance bohème des plus agréables.