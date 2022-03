Soin réparateur

«La Brume d'Éveil» peut être utilisée à tout moment et en tout lieu, aussi souvent que nécessaire. Après une exposition au soleil, au vent ou aux embruns de la mer, la peau est déshydratée.

Elle a besoin d'être revitalisée, hydratée et apaisée. Pour aider les peaux sèches à retrouver leur confort, «La Brume d'Éveil» contient des eaux à charge magnétique, enrichie d'extraits végétaux et marins, de vitamines et de minéraux.