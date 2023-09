Le Luxembourg en bref: Les soins à l'étranger pris en charge

Jusqu'au 15 septembre, les hypermarchés Cora du Luxembourg prennent l'accent italien. À l'occasion des Foires italiennes, 1 260 authentiques produits «Made in Italy» sont en promotion. De quoi découvrir le vrai goût de l'Italie, et réjouir les quelque 25 000 Italiens qui résident au Luxembourg... et tous les autres.