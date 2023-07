Luxexpo Open Air: «Soir 2: pouvez-vous faire mieux?», Robbie Williams challenge le Luxembourg

À la mi-décembre, plus de 16 000 billets étaient partis comme des petits pains pour le concert de ce mardi 11 juillet, c'est la raison pour laquelle une deuxième date (lundi 10 juillet) avait été ajoutée. Face à la ferveur déclenchée au Luxembourg, le chanteur britannique a donc dû poser ses valises pour une nuit au Grand-Duché. Et a partagé un peu les «backstages in Luxembourg» de son «XXV Tour 2023» qui célèbre ses 25 ans de carrière.