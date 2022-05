Luxembourg: Soir de fête dans la capitale pour l'ING Night Marathon

Trois ans après, Luxembourg a de nouveau vibré au rythme de son marathon. Plus de 12000 coureurs se sont élancés ce samedi à 19h depuis Luxexpo pour aller sillonner une ville en fête: bien avant le départ, les chapeaux orange aux couleurs du sponsor de l'événement et les pancartes d'encouragement fleurissaient déjà dans le centre-ville.

«On a eu du temps pour s'entraîner»

Si certaines ont vu leurs jambes rouiller un peu depuis deux ans, d'autres sont venus à Luxembourg valider les progrès faits pendant la pandémie. «On avait déjà fait plusieurs semi-marathons, mais on s'est inscrits pour la première fois sur le marathon, expliquent Darren et Lydia, mère et fils qui prenaient le départ ensemble et courent pour la Fondatioun Kriibskrank Kanner. Pendant le Covid, on a eu plus de temps pour s'entraîner»