Au Luxembourg: Soirée d'Halloween agitée, des blessés dans plusieurs accidents

La soirée de lundi n'a pas été de tout repos pour les services de secours au Luxembourg. Plusieurs accidents se sont en effet produits à travers le pays, faisant au moins cinq blessés selon les éléments transmis tôt mardi par le CGDIS. Rue de Luxembourg à Steinfort, deux voitures se sont d'abord percutées vers 18h, faisant un blessé. À 23h30, un motard a chuté à Diekirch, puis un piéton a été renversée à peine vingt minutes plus tard sur le boulevard Kennedy à Esch-sur-Alzette.

Puis trois autres accidents en moins d'une heure, entre 2h et 3h du matin. Une voiture a terminé sa course dans un arbre rue de Niederkorn à Sanem, idem rue de Tetange à Kayl, et un véhicule s'est «renversé» sur le CR325 à hauteur d'Erpeldange. Ces trois accidents ont fait chacun un blessé. La gravité de ces blessures n'est pas précisée.