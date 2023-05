Dans les folles soirées cannoises, c’est la fiesta avec les stars

Pendant presque deux semaines, Cannes devient le lieu le plus branché de la planète, réunissant professionnels du cinéma, acteurs et actrices célèbres et superstars. Immersion.

À Cannes, il y a les cinéphiles qui enchaînent les films au prix de longues heures d’attente parfois, et ceux qui n’en auront pas vu un seul d’ici à la fin de la quinzaine, car présents pour d’autres raisons (business et/ou soirées). Reste une variable depuis le début du festival de cinéma le plus glamour de la planète, tout ce petit monde se donne rendez-vous le soir, pour des fiestas qui n’en finissent plus.

D’abord dans les «beach clubs» jusqu’à 2h du matin, comme sur la plage 3.14, lieu de rendez-vous de tout le gratin du cinéma et du divertissement français, puis dans les quelques adresses ouvertes jusqu’au petit matin. L’occasion de partager un verre (et quelques blagues) avec Ramzy et Franck Gastambide, de voir l’acteur Vincent Lacoste s’ambiancer comme jamais, voire de danser au côté d’une Miss France.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce type de soirée ne coûte pas très cher. «Ici tout est gratuit, mais il faut connaître», glisse un habitué. Étape indispensable pour profiter des soirées cannoises, avoir été introduit par un «bookeur» via son réseau personnel. L’inverse vous garantit une longue attente, et le risque de se faire refouler à l’entrée.

Même chose pour les soirées jusqu’au bout de la nuit sur les rooftops. Tout le monde se bat pour accéder au Silencio ou Chez Albane, lieu mythique pour les fêtards, sur le toit de l’hôtel Marriott.

Et puis, se succèdent aussi ces moments hors du temps, souvent lors des after parties officielles, à l’issue des premières de films. Lundi soir, les chanceux qui ont pu accéder à la soirée de «The Idol» ont ainsi pu voir The Weeknd crier «Vive la France» dans son micro, entre Lily-Rose Depp, Jennie de Blackpink et Travis Scott. Le tout mis en musique par le groupe électro français Justice aux platines. Du grand Cannes!