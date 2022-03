Tendances : Solaires fofolles et valeurs sûres

Deux courants se profilent en matière de lunettes de soleil. Un opticien passe en revue les tendances.

Un été de plus avec les solaires achetées en 2012, ou un virage vers un tout nouveau style tape-à-l'œil? Pas de choix cornélien cette saison: la réponse est «les deux»! On pourra en effet ressortir ses Wayfarer sans rougir et acquérir un modèle ultrachic pour l'assortir à sa tenue rétro. Chez les femmes, les marques de couture comme Chanel, Dior et Tom Ford surfent sur la vague rétro, XXL (ou «oversize») et du coloré (voir ci-dessous).