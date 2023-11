Solarcells: Un «très grand succès» pour le panneau solaire «made in Luxembourg»

«Personne d'autre sur le marché ne donne des garanties similaires»

Solarcells proposera deux produits différents (Performance et Design (all Black)). Un panneau, dont le poids sera de 22,5 kg, sera doté d'une puissance maximale de plus de 400 watt-crêt (Wc). «Au niveau du prix, nous sommes plus au moins au même niveau que les panneaux allemands», indique Marc Thein, «C’est-à-dire autour de 200 euros l'unité. En comparaison, les panneaux asiatiques, qui sont très subventionnés par les États, se vendent aujourd'hui à moins de 100 euros».

Le dirigeant souligne toutefois que ces derniers ne sont «pas aussi performants» que les panneaux européens et que leur empreinte carbone est «élevée» puisqu'ils sont notamment fabriqués dans des usines à charbon. En outre, la garantie pour les panneaux de Solarcells sera de 10 ans pour un rendement de 90% et de 25 ans sur un rendement de 80%. «Personne d'autre sur le marché n'offre de garanties similaires», assure Michel Thein, directeur de la société.

La production doit s'élever à 40 000 panneaux par an dans une première phase, et à 100 000 panneaux par an, à partir de mars 2024, grâce à l'intégration d'une nouvelle technologie. Solarcells compte actuellement huit salariés. «À partir de décembre, nous serons deux fois plus nombreux», note Marc Thein. Le dirigeant confie que lorsqu'il a présenté en janvier dernier son projet de produire des panneaux solaires au Luxemburg, on ne voulait pas le croire. «On a réussi le challenge», glisse-t-il d'un sourire radieux.