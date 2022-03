Entreprise au Luxembourg : Solarwood se réinvente avec les toitures solaires

FOLKENDANGE - Avec ses toitures solaires, Solarwood compte bousculer le marché.

Solarwood renaît de ses cendres. Après les expériences mitigées de création d’un parc de suiveurs solaires (2004), puis de production de panneaux solaires (2009), l’entreprise se tourne vers la commercialisation de produits originaux, toujours dans le domaine de l’énergie: des toitures solaires intégrales sur mesure, pour bâtiments neufs ou en rénovation.

Restée aux manettes, Myriam Bellion, CEO, a signé un contrat d’exclusivité pour le Benelux et la Grande Région avec Meyer Burger. La société suisse fabrique des modules solaires MegaSlate, «référence européenne incontestée en la matière». «La toiture intégrée est posée sur la charpente, en remplacement d’une toiture classique, avec un système ingénieux d’accroches et d’écoulement de l’eau de pluie», détaille Will Kreutz, responsable marketing et communication de Solarwood Folkendange.

Marché de niche

L’installation produit de l’énergie thermique pour le chauffage et photovoltaïque pour l'électricité. Les fenêtres sont intégrées, sans cadre. Une posture esthétique clairement revendiquée, alliée à une réelle performance, avance Solarwood. «Avec une maison complètement équipée, on est autonome en énergie et on revend au réseau», illustre Will Kreutz. Le tout a un coût: 320 euros le module de 1,2 m² et 185 watts. «Le double de ce qui est pratiqué pour des produits standards».

Solarwood se positionne ainsi sur un marché de niche. L’action est d’abord portée vers les professionnels du secteur, les architectes et les ingénieurs conseils. La finalisation d’un espace de travail et d’exposition pour la clientèle est prévue d’ici avril. En parallèle, un réseau de poseurs et de revendeurs est constitué.