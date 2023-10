Guerre en Ukraine: Plus de la moitié des soldats russes blessés ont dû être amputés

Le chiffre est impressionnant: plus de la moitié des soldats russes qui ont reçu des soins médicaux après avoir été blessés pendant la guerre en Ukraine ont dû être amputés, a indiqué le vice-ministre russe du Travail, Alexeï Vovchenko, cité par Rossiyskaya Gazeta, un quotidien favorable au Kremlin et repris par Newsweek. Des propos qu'il a tenus lors d'une table ronde avec les sénateurs russes. «C'est beaucoup, parmi les handicapés civils nous n'avons pas un tel pourcentage de personnes amputées».

Une situation qui nécessite des investissements. «Il ne s'agit pas seulement de prothèses. Il s'agit de fauteuils roulants de différents types. Il s'agit également de vêtements spéciaux et de chaussures orthopédiques».

On ignore combien de soldats russes ont été blessés depuis le début du conflit. En août, les autorités américaines, citées par le New York Times, évoquaient entre 170 000 et 180 000 blessés. 120 000 auraient perdu la vie.