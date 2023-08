Guerre en Ukraine: Plusieurs soldats ukrainiens condamnés à de lourdes peines de prison

Les séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine ont condamné jeudi et mercredi à de lourdes peines de prison cinq militaires ukrainiens, a annoncé le Comité d’enquête russe. Vladimir Pafitsevitch et Evgueni Vakhnenko ont été reconnus coupables de «traitements cruels envers la population civile», de «recours à des méthodes interdites lors d’un conflit armé» et de «meurtre en groupe avec préméditation», a indiqué jeudi dans un communiqué cette instance chargée des principales investigations en Russie.