Luxembourg - Soleil à gogo et confettis à la cavalcade de Pétange

Après deux ans d'abstinence, la 65e cavalcade et ses 70 chars et groupes de carnaval a réuni la grande foule sous un généreux soleil printanier. «Je viens chaque année, et ça fait vraiment du bien de sortir enfin», narrait Maria, habitante du lieu, venue avec Santiago, fan d'Aladin. Dans son costume de cow-boy, étoile de shérif clinquante sur la poitrine, Nathan, 10 ans, ne loupe pas une miette des cornemuses, Gilles de Binche, majorettes, vampires et autres personnages de Disney.