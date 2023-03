En Floride: Soleil, sable blanc et eau turquoise et… cadavres de poissons

Ce phénomène naturel récurrent, provoqué par la prolifération de la microalgue «Karenia brevis», s'est produit cette année durant le «spring break», les vacances de printemps lors desquelles des milliers de jeunes Américains convergent vers les côtes floridiennes. «Nous avons eu beaucoup d'annulations», se lamente Jeff Napier, 62 ans, employé de l'hôtel Lido Beach Resort. «Les gens tombent malades. Pourquoi quelqu'un voudrait-il dépenser beaucoup d'argent et rester ici» dans ces conditions?

Quand la concentration de cette algue nocive est trop importante, comme ces dernières semaines, elle relâche une neurotoxine puissante qui peut tuer la faune marine et provoquer des problèmes respiratoires chez l'homme. Dick Bowser en a fait l'expérience. «Ça sentait très mauvais», se souvient ce touriste de 80 ans en marchant au bord de la mer avec une canne dans chaque main, heureux que les courants marins aient éloigné temporairement la marée rouge, lui offrant un court répit.

«Je ne pouvais pas me rapprocher de la plage», ajoute-t-il. "J'étais gêné par une toux persistante. «J'avais mal à la gorge tous les jours, des problèmes aux yeux ou aux sinus» Jeff Napier, lui, a souffert de cinq jours de migraine et ne souhaite pas revivre cela. «Il faut remédier à cette marée rouge», lance-t-il, même s'il ignore comment.

À 50 km de Sarasota, les scientifiques du Mote Marine Laboratory travaillent depuis 2020 pour atténuer l'impact de ce phénomène déjà connu des explorateurs espagnols du XVe et XVIe siècles après leurs échanges avec les populations indigènes. Leur objectif est de «détruire les algues, altérer leur toxine et n'avoir aucun effet notable sur les espèces non-ciblées», explique le docteur Michael Crosby, président et directeur du laboratoire.