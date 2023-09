Solidarité au Luxembourg: Les vêtements donnés ne sont pas aux bonnes tailles

LUXEMBOURG – À l'approche de l'automne et de l'hiver, les associations solidaires glissent que les dons de vêtements ne correspondent pas forcément aux besoins. «Il faut des petites tailles», surtout pour les hommes. Et ce n'est pas un détail.

Les sites de revente entre particuliers et l'attrait pour la deuxième main ont-ils porté un coup aux dons de vêtements au Luxembourg? Non, pas nécessairement, répondent les associations du pays. «Il n'y a pas de baisse des dons, avec la communication et les partenariats, nous recevons régulièrement», glisse Alexandra Oxacelay, directrice de la Stëmm vun der Strooss, mais le problème est ailleurs. Les dons ne correspondent plus aux besoins des bénéficiaires, et en particulier pour les hommes.

«Les dons reçus correspondent peu au profil morphologique de nos bénéficiaires masculins. La distorsion entre l'offre et la demande est donc énorme», détaille la Croix-Rouge. Et pourtant l'automne et l'hiver approchent. «Les dons de vêtements sont saisonniers. C'est vrai qu'on en reçoit un peu moins à la fin de l'été alors qu'on a des besoins. Fin de l'hiver c'est mieux, car les gens rangent et donnent», poursuit Alexandra Oxacelay.

52,10% de bénéficiaires de la Croix-Rouge sont des hommes

Et les «petites tailles, pour hommes», sont vraiment nécessaires, insistent les associations solidaires. Les bénéficiaires de la Croix-Rouge ont été «multipliés par 4,5» entre 2019 et 2023, et déjà «+145%» d'augmentation enregistrée sur les six premiers mois de l'année. Parmi ces bénéficiaires, les hommes sont les plus nombreux, 52,10% contre 25,68% de femmes et 22,22% d'enfants.

«Des sous-vêtements, des jeans, des tee-shirts…» sont principalement demandés, selon la Stëmm vun der Strooss qui a accueilli, en 2022, 3 362 personnes spécifiquement en recherche de vêtements. «C'est un gros besoin», appuie Alexandra Oxacelay.