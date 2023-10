Un tatouage pour transformer les douleurs en «beau souvenir»

Les quatre artistes du shop ont tatoué gratuitement des personnes guéries d'un cancer. «J'ai pleuré plusieurs fois, raconte Joaquim. C'est une merveilleuse action. Ce tatouage va me permettre d'accepter le passé et de penser positivement. Depuis 2010, le premier jour positif, c'est aujourd'hui».

Sur un autre fauteuil, Fatima passe sous les aiguilles pour la première fois. «Je suis mamie depuis 15 jours et ce tatouage reprend le nom de mes enfants et de ma petite-fille. Les douleurs passées et actuelles deviennent un beau souvenir», confie celle qui est guérie d'un liposarcome depuis 23 ans.

Michèle a eu un cancer de l'endomètre l'an dernier. «Il n'y a plus de trace de cette merde aujourd'hui», relate-t-elle. La femme de 52 ans a décidé de se faire tatouer ses «petits lapins» sur l'avant-bras. C'est ainsi qu'elle surnomme ses enfants et petits-enfants. Ce n'était pas prévu, mais elle est même repartie avec un second tatouage. Quand l'artiste, Appoline, a vu qu'elle avait une rose inachevée sur l'avant-bras, elle a proposé de le terminer. «Ça me paraît normal, c'est une journée pour ça. Je suis à l'origine de l'initiative avec Vania, ayant perdu mon oncle d'un cancer il y a deux mois, c'est une cause qui me parle», raconte la tatoueuse.