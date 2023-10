Solidarité: Et si je donnais mes organes en deux clics?

En 2022, 105 patients du Luxembourg étaient inscrits sur la liste nationale de pré-greffe en attente d’une transplantation dans un centre du réseau Eurotransplant, auquel appartient le Grand-Duché. 35 ont eu la chance d'être transplantés dans des centres étrangers (dont 14 greffes de rein, 7 de foie, 4 de cœur, 4 de poumon et de 2 de pancréas).

Tout le monde est donneur

Toutefois, seulement huit prélèvements ont pu être réalisés au Luxembourg et 38 organes ont été effectivement transplantés. Peu, quand on sait que toute personne décédée est potentiellement considérée comme un donneur d'organes. Soit 4 449 individus en 2022. Ainsi, le ministère de la Santé rappelle que la souscription au «passeport de vie», la carte de donneur d'organes luxembourgeoise, «permet de faciliter le travail des médecins et évite à la famille de prendre des décisions difficiles».