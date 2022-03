Educateurs au Luxembourg – Solution de dernière minute pour le LTPES

Éducateurs au Luxembourg : Solution de dernière minute pour le LTPES

MERSCH – La ministre de l’Éducation a finalement tranché: tous les élèves auront droit à une place au Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES) mais les classes seront saturées.

La décision de l’établissement de refuser plusieurs candidatures avait suscité la polémique fin juillet : face à un afflux de demandes pour intégrer la 12e section éducateurs, le LTPES avait en effet décidé de faire des choix et d’écarter d’emblée une soixantaine d’élèves de 11e EST et 3e ES et une quarantaine d'élèves déjà en 12e qui devaient tous passer une épreuve d’ajournement, le 16 septembre prochain.

Tollé dans le milieu scolaire et dans le monde politique dans la mesure ou le LTPES est le seul lycée à former des éducateurs au Luxembourg: les députés Xavier Bettel et Eugène Berger (DP) étaient montés au créneau pour que la ministre trouve des solutions d’accueil pour l’ensemble des élèves et notamment ceux de 11e section paramédicale dont l'un des débouchés est cette section éducateurs du LTPES.