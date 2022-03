Somalie: quand on reparle de la faim

De nombreuses manifestations a secoué la capitale somalienne asphyxiée par une inflation galopante qui pousse les commerçants à exiger des échanges en dollars.

Les forces de sécurité somaliennes ont ouvert le feu lundi sur des manifestants qui protestaient contre le prix des denrées alimentaires et l'inflation, tuant une personne et en blessant quatre autres, ont indiqué des témoins. Trois autres manifestants ont été blessés dans le marché de Bakara et près du port, dans le sud de la ville, ont ajouté d'autres habitants.