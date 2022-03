Au Luxembourg - Sommes-nous tranquilles face au Covid? «Pour six mois et ça recommencera»

Après la vague Omicron «bien gérée», dixit le Premier ministre, Xavier Bettel, le pays peut s’attendre à des jours meilleurs sur le front de la pandémie. Suivant les indicateurs positifs, le gouvernement a donc décidé vendredi d’arrêter le CovidCheck au travail et dans les loisirs et de ne plus imposer le port du masque. «Les libertés doivent revenir», a insisté Xavier Bettel. Plus besoin de montrer patte blanche pour aller au restaurant, au bar ou à un concert. Le masque restera également obligatoire dans les transports publics, mais plus à l’école.