Sommet mondial: L’Union africaine devient membre permanent du G20

L’Union africaine (UA) a officiellement rejoint samedi le G20, dont les dirigeants réunis à New Delhi doivent montrer qu’ils sont prêts à des engagements concrets en faveur des pays en développement. «Avec l’approbation de tous, je demande au chef de l’UA de prendre place en tant que membre permanent du G20», a déclaré dans son discours d’ouverture le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays préside cette année cette instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète.