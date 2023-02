Royaume-Uni : Son amant passe à autre chose, elle sollicite un tueur à gages

Elle n’a pas supporté d’être éconduite. Mercredi dans le Norfolk, une mère de cinq enfants a été reconnue coupable d’avoir cherché un tueur à gages pour supprimer son ex-amant. Malgré ses dénégations, Helen Hewlett a été condamnée après onze jours de procès et deux de délibérations. Également reconnue coupable de harcèlement, la Britannique de 43 ans connaîtra sa sentence le 5 avril. La juge l’a d’ores et déjà prévenue qu’elle devait s’attendre à une peine de prison ferme.

Helen Hewlett et Paul Belton ont commencé à flirter alors qu’ils travaillaient tous deux pour une usine d’aliments végétariens à Fakenham, raconte la BBC. Les deux collègues ont eu un bref rapport sexuel sur le parking de l’entreprise. Marié et père de famille, le Britannique de 50 ans a immédiatement regretté cette relation et pris ses distances. Helen ne l’entendait pas de cette oreille. Elle a commencé à bombarder son collègue d’e-mails le suppliant de poursuivre leur liaison ainsi que de photos d’elle nue.