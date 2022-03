Son autoportrait avec du sang congelé

La National portrait gallery de Londres a dévoilé jeudi au public un moulage de la tête de l'artiste britannique Marc Quinn, confectionné avec sa propre hémoglobine.

La sculpture «Self» est le quatrième -et dernier en date- exemplaire de la série des «Têtes de sang» débutée en 1991. L'artiste, né en 1964, a depuis renouvelé l'expérience tous les cinq ans afin de documenter sa propre transformation et son vieillissement.

L'artiste avait déjà créé la sensation en 2008 en réalisant une statue en or massif du mannequin britannique Kate Moss intitulée «Siren». D'une valeur de 1,5 million de livres (1,9 million d'euros à l'époque) et d'un poids de 50 kilos, elle était considérée comme la plus grande statue en or massif jamais réalisée depuis l'Egypte ancienne.