Shawn Mendes : Son bain dans une rivière glacée bluffe ses fans

Le chanteur canadien n’a pas froid aux yeux. Shawn Mendes, 24 ans, a en effet partagé une vidéo sur Instagram où on le voit se baigner, en caleçon, dans une rivière à l’eau glacée. Après avoir pris de profondes respirations, il a ôté son pull de laine et ses bottes et s’est plongé dans l’eau.