Son chien est gravement malade, elle l'embrasse et l'abat au pistolet

«Elle s’est approchée de lui, lui a donné un baiser sur le front et l’a abattu d’une balle dans le front», écrit le Ministère public dans l’ordonnance pénale que la femme a reçue fin juillet. «La femme a agi ainsi pour mettre fin aux souffrances du chien malade», poursuit le texte. Le chien est mort sur le coup.

Infraction… à la loi sur les armes

En revanche elle devra s’acquitter d’une amende et de frais pour un montant d'environ 1 650 euros. Non pas pour la mort de son chien, mais pour infraction à la loi sur les armes. En effet, outre le pistolet SIG utilisé contre l’animal, elle possédait également une kalachnikov, un autre pistolet, ainsi que diverses cartouches et munitions.