Placements aux Bermudes : Son conseiller financier lui a fait perdre 553 millions de dollars

Le milliardaire et ancien Premier ministre géorgien, Bidzina Ivanichvili, a bien subi un manque à gagner de 553 millions de dollars, en raison de la mauvaise gestion de son conseiller financier.

- AFP

Le milliardaire et ancien Premier ministre géorgien, Bidzina Ivanichvili, a bien subi un manque à gagner de 553 millions de dollars dans des placements effectués via une filiale de Crédit Suisse aux Bermudes en raison de la mauvaise gestion du conseiller financier, a estimé un juge mardi. Les dommages-intérêts que Credit Suisse Life Bermuda doit verser pour «rupture de contrat et fausses déclarations» doivent encore être calculés par des experts en comptabilité, a souligné le juge de la Cour Suprême des Bermudes, Narinder Hargun, dans sa décision.

Crédit Suisse, secoué actuellement par de nombreux scandales, a annoncé son intention de faire appel. Le numéro deux du secteur bancaire helvétique avait prévenu dès la semaine dernière qu'il allait sous peu faire l'objet d'un jugement à plus de 500 millions de dollars et qu'il avait constitué les réserves pour y faire face. La filiale concernée «est en liquidation depuis plus de sept ans et n'a pas d'autre activité significative qui sera affectée par ce jugement», précise la banque mardi dans un communiqué.

Le juge estime qu'il a bien agi frauduleusement

Bidzina Ivanichvili avait déposé plainte en estimant que ses investissements auraient rapporté beaucoup plus d'argent s'ils n'avaient pas été «détournés ou investis de façon non prudente», rappelle le juge dans sa décision. Ce dernier a retenu une évaluation des pertes proposée par un expert-comptable mandaté par le plaignant, calculant la différence entre les sommes rapportées par les placements gérés par Crédit Suisse et celles qu'auraient pu rapporter les mêmes placements dans un portefeuille à niveau de risque médian.

Au cœur de l'affaire se trouve le conseiller financier Patrice Lescaudron. Le juge estime qu'il a bien agi frauduleusement en prenant des décisions d'investissement sans les accords requis, en produisant des faux documents ou en transférant des fonds vers les comptes d'autres clients. Patrice Lescaudron a été condamné par la justice suisse et condamné en 2018 à cinq ans de prison. Il s'est suicidé en 2020.

La filiale de Crédit Suisse de son côté n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher les agissements du conseiller «car elle donnait la priorité aux revenus générés par M. Lescaudron pour le compte de Crédit suisse sur les intérêts de ses clients», estime le juge.