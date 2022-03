Malnutrition au Yémen : «Son corps reste le même, malgré les médicaments»

Des millions de personnes dont des enfants souffrent de malnutrition aiguë et risque d'en mourir, au Yémen, pays ravagé par plus de sept ans de guerre.

Selon le Programme alimentaire mondial, la moitié des enfants de moins de cinq ans (2,3 millions) risquent de souffrir de malnutrition. AFP/Khaled Ziad

À Al-Khadich, un camp de déplacés de la province de Hajjah, dans le nord du Yémen, Randa pleure, allongée sur un lit en fer à l'intérieur d'une tente. Elle s'arrête pour reprendre son souffle. Les larmes coulent mais la nourriture manque toujours.

Dans ce pays, le plus pauvre de la péninsule arabique, des millions d'enfants subissent, comme Randa, les conséquences de la guerre acharnée qui oppose le gouvernement, appuyé depuis 2015 par l'Arabie saoudite voisine et les Émirats arabes unis, aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran et qui contrôlent des régions du nord et de l'ouest du pays, ainsi que la capitale Sanaa.

«Les médicaments n'y font rien. Son corps reste toujours le même», explique la mère de Randa, Saleha Nasser. «À chaque fois que son état s'aggrave, ils nous disent de l'emmener à l'hôpital, mais nous n'avons pas l'argent pour payer le transport», dit-elle. Dans le camp d'Al-Khadich, plus de 2 600 familles vivent dans des tentes parfois dépourvues de toit, dispersées sur des terres arides, et sont confrontées à l'extrême pauvreté, la faim et le difficile accès à l'aide humanitaire.

L'ONU ne cesse de mettre en garde la communauté internationale contre un risque de famine à grande échelle dans ce qu'elle considère comme l'une des pires catastrophes humanitaires au monde. Avec la baisse des fonds et de l'aide internationale, cette menace ne fait que s'accentuer ces derniers mois.

Devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, a prévenu que le manque de financement de l'aide humanitaire au Yémen était actuellement «sans précédent».

«Les agences d'aide se retrouvent rapidement à court d'argent. Fin janvier, près de deux tiers des principaux programmes d'aide de l'ONU avaient déjà été réduits ou fermés», a déploré le diplomate, lui même ancien envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen.

«Jamais par le passé avons-nous imaginé priver de nourriture des millions de personnes affamées», a insisté le responsable onusien, estimant que la baisse de l'aide internationale représentait une «condamnation à mort» pour des millions de Yéménites.

Fin décembre, le Programme alimentaire mondial (PAM) s'était dit «contraint» de réduire l'aide au Yémen, «alors que la faim augmente». «En décembre, le PAM a réduit les rations alimentaires de huit millions de personnes», a souligné Martin Griffiths, assurant qu'à partir de mars, elles pourraient même «ne pas recevoir de nourriture du tout».

Sommeil impossible

À l'hôpital d'Abs, ville importante de la province de Hajjah, le personnel se mobilise au milieu des pleurs d'enfants qui peinent à s'endormir en raison de la faim. La salle destinée aux jeunes patients souffrant de malnutrition ne contient qu'une vingtaine de lits, tous occupés. Selon Ahmed Al-Achoual, directeur de l'hôpital, des centaines d'enfants souffrent de malnutrition aiguë dans les camps de déplacés de cette région frontalière de la riche monarchie pétrolière saoudienne.

«Il nous arrive de recevoir plus de 300 cas par mois. Et ce ne sont que ceux qui ont pu se rendre à l'hôpital car beaucoup n'en ont pas les moyens», raconte le médecin à l'AFP. Selon le PAM, plus de la moitié de la population du Yémen est confrontée à une faim aiguë et la moitié des enfants de moins de cinq ans (2,3 millions) risquent de souffrir de malnutrition.

Par ailleurs, 3,6 millions de personnes pourraient ne pas avoir accès à l'eau potable, les exposant à un risque accru de maladie mortelle, d'après l'ONU, les enfants étant particulièrement concernés. La guerre qui dévaste le Yémen a fait 377 000 morts, la plupart dus aux conséquences indirectes des combats, en particulier la faim, les maladies et le manque d'eau potable.