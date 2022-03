Will Smith : Son coup de sang pourrait lui coûter cher

Après avoir choqué le monde entier en giflant Chris Rock aux Oscars, Will Smith se retrouve dans la tourmente.

Tout le monde ne parle que de ça. Que s’est-il passé dans la tête de Will Smith pour qu’il pète à ce point les plombs, à la cérémonie des Oscars, dimanche 27 mars 2022, à Los Angeles? L’acteur a giflé Chris Rock à cause d’une blague qu’il a faite sur le crâne rasé de son épouse, Jada Pinkett Smith, qui est atteinte d’alopécie, une chute importante des cheveux. Après avoir baffé l’humoriste, Will Smith est retourné s’asseoir et s’est mis à lui hurler dessus: «Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche!» Stupeur totale au sein du public qui ne savait pas sur le moment s’il s’agissait d’un incident réel ou d’une séquence préparée à l’avance.

Plus tard dans la soirée, Will a remporté l’Oscar du Meilleur acteur pour «La Méthode Williams», où il incarne le père des championnes de tennis Serena et Venus Williams. «Je veux m’excuser auprès de l’Académie des Oscars», a-t-il dit en larmes. Il a cependant fustigé sur scène les «gens qui vous manquent de respect», avant de justifier son coup de sang: «L’amour vous fait faire des choses folles.»

«C’est comme ça qu’on fait!»

Malgré son mea culpa, le comportement de l’Américain de 53 ans a été largement critiqué. Il pourrait même lui coûter cher. L’association professionnelle Academy of Motion Picture Arts and Sciences a des règles strictes. «C’est une agression pure et simple. Tout le monde était tellement choqué dans la salle, c’était très gênant. Je pense que Will Smith ne voudra pas rendre son Oscar, mais qui sait ce qui va se passer maintenant», a déclaré un membre haut placé à Hollywood au New York Post.

Le réalisateur Judd Apatow s’est aussi indigné sur Twitter, avant de retirer son message: «Il aurait pu le tuer. C’est un violent dérapage. Will et Jada ont entendu des millions de blagues à leurs propos durant trois décennies. Will n’est pas un novice dans l’univers de Hollywood et de l’humour. Il a perdu l’esprit.» Quant au fils de la star, Jaden Smith, il aurait agi de la même façon que son papa. «C’est comme ça qu’on fait!», a tweeté le jeune homme de 23 ans, avant d’ajouter: «Le discours de mon père m’a fait pleurer.»

Face à ce dérapage, l’académie américaine n’a pas encore pris position officiellement. D’après son règlement, datant de 2017, l’inclusion, un environnement bienveillant et le respect de la dignité humaine sont des valeurs capitales pour cette institution.

De son côté, la police de Los Angeles a fait savoir dans un communiqué qu’elle était «consciente de l’incident qui s’est produit entre deux individus durant la cérémonie des Oscars. Cet incident implique une personne qui en a giflé une autre. Cette dernière n’a pas souhaité remplir un rapport de police. Si la victime le désire, la police de Los Angeles se tient à disposition pour rédiger un rapport.»