Aux Etats-Unis – Son enfant crie au resto, deux clientes se vengent

Aux États-Unis : Son enfant crie au resto, deux clientes se vengent

Excédée par leur petit voisin qui faisait trop de bruit à leur goût, deux femmes ont laissé un mot assassin sur la table de sa famille avant d'aller se rasseoir.

Au milieu du repas, deux clientes âgées entre 50 et 60 ans ont sèchement déposé un mot sur la table des Leach avant retourner à leur place. Le billet disait ceci: «Merci de ruiner notre souper avec votre gamin qui hurle! Salutations, la table derrière vous». Touchée, Katie a abordé les deux femmes et leur a expliqué que son fils était jeune et qu'il devait encore apprendre. Elle a ajouté qu'elle aurait pu comprendre leur agacement et leur remarque si son garçon avait été plus âgé. Intraitables, les deux clientes lui ont répondu que leurs enfants et petits-enfants ne s'étaient jamais comportés de la sorte. «Ils sont bien plus respectueux que votre fils!», a ajouté l'une des femmes.