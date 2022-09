Etats-Unis: Son enlèvement bidon lui coûte sa liberté et son mariage

États-Unis : Son enlèvement bidon lui coûte sa liberté et son mariage

L’avocat de la trentenaire, M e William Portanova, avait demandé une peine de prison minimale, estimant que l’humiliation endurée par sa cliente constituait déjà une peine à perpétuité et évoquant la santé mentale fragile de la trentenaire. En plaidant coupable , Sherri Papini a convaincu les procureurs de requérir une peine bien moins sévère que les 25 ans d’emprisonnement encourus. En plus de son temps derrière les barreaux, la mère de famille devra débourser 300 000 dollars, dont une partie servira à rembourser l’argent dépensé par la police pour la rechercher.

En novembre 2016, la nouvelle de la disparition de Sherri Papini avait mobilisé les médias de tout le pays. Trois semaines plus tard, la Californienne était réapparue, visiblement traumatisée, encore attachée et couverte de bleus. Elle avait alors raconté avoir été enlevée par «deux femmes hispaniques armées» qui n’ont jamais été retrouvées. Et pour cause: la mère de famille avait tout inventé. Le FBI avait finalement découvert que Sherri Papini avait passé trois semaines chez son ex-petit ami, avec lequel elle communiquait via des téléphones prépayés depuis décembre 2015.