Emily Ratajkowski : Son ex ferait tout pour la reconquérir

Sebastian Bear-McClard vivrait très mal sa récente rupture avec Emily Ratajkowski . Ayant découvert les infidélités de son mari, le top model américain de 31 ans a demandé le divorce en juillet 2022. Et l’Américaine de 31 ans ne serait pas près de lui pardonner. Cependant, le producteur de films, qui porte toujours son alliance, contrairement à Emrata, serait prêt à tout pour la reconquérir. «Sebastian la supplie de lui donner une autre chance», a confié un proche d’Emily à Page Six .

Les amis de l’ancien couple seraient très touchés par cette séparation. «Ce qu’Emily et Sebastian avaient était vraiment spécial. Tous leurs proches ont adoré les voir dans les journaux, raconte une source. Ils étaient beaux, mais malheureusement les plus belles relations ont des vilaines fins. Je ne sais pas quelle est la vérité sur le comportement de Sebastian, et je ne le défends pas, mais je sais qu’ils sont tous les deux sous le choc. C’est tellement triste.» Reste à savoir si l’Américain de 35 ans réussira à reconquérir celle qui a été révélée dans le clip «Blurred Lines», de Robyn Thicke, en 2013. Malheureusement pour lui, ses chances seraient inexistantes. «Cela n’arrivera pas parce qu’Emily a fait ses propres recherches et a découvert encore plus de choses qu’il a faites derrière son dos», affirme un autre informateur.