Son fils dans la chambre, elle participe à un plan à trois mortel

Amy Kemper s’est rendue tard samedi soir dans un hôtel de Palm Coast (Floride) dans un but bien précis. L’Américaine de 32 ans avait en effet prévu de consommer de la drogue et de s’envoyer en l’air avec deux hommes plus âgés. C’est ce qu’elle a fait, mais en prenant son fils de 11 ans avec elle. Le lendemain matin, la trentenaire a pensé qu’un de ses partenaires dormait encore, mais a relevé qu’il ronflait de manière étrange. Elle a quitté la chambre avec l’autre homme, laissant son fils seul avec l’individu «endormi».