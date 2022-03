Pologne : Son frère jumeau veut gouverner

Jaroslaw Kaczynski, frère jumeau du défunt président polonais mort le 10 avril dans un accident d'avion en Russie, a annoncé lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 20 juin.

«La Pologne, c'est notre grand engagement commun. Il exige que la souffrance personnelle soit surmontée, que le devoir soit rempli malgré une tragédie personnelle. C'est pour cette raison que j'ai pris la décision de me porter candidat à la présidence de la République de Pologne», a annoncé Jaroslaw Kaczynski dans une déclaration publiée sur le site de son parti Droit et Justice (PiS).

Petits, trapus, le visage rondouillard, les deux frères étaient pratiquement identiques. Jaroslaw et Lech, inséparables depuis leur naissance le 18 juin 1949, se sont toujours voué une fidélité sans faille. Mais, de l'avis de tous, le vrai génie politique a toujours été du côté de Jaroslaw.

C'est aussi l'opinion de leur propre mère, Jadwiga: «Jaroslaw sera toujours celui des deux qui choisit les meilleures stratégies», a-t-elle confié un jour. «Jaroslaw était le cerveau dans ce duo et Lech exécutait ce que son frère décidait», confirme Lech Walesa qui les avait engagés dans sa chancellerie, avant de se brouiller avec eux.

«Mission accomplie, chef!», s'était exclamé Lech Kaczynski à l'adresse de son frère quand il avait gagné l'élection présidentielle en 2005. Lech et Jaroslaw ont été des jumeaux classiques mais aussi uniques au monde. Ensemble, ils sont arrivés aux sommets du pouvoir: Lech comme président de 2005 jusqu'au 10 avril, Jaroslaw comme Premier ministre de juillet 2006 à novembre 2007.

On compare Jaroslaw Kaczynski à un rhinocéros, mais aussi à un joueur d'échecs qui sait disputer plusieurs parties à la fois. La politique est sa seule passion. Il est célibataire, vivant avec sa mère dans une maison à Varsovie. Son frère Lech en revanche était marié, père d'une fille et déjà deux fois grand-père.

La situation émotionnelle de Jaroslaw Kaczynski est d'autant plus difficile que Jadwiga Kaczynska, âgée de 84 ans, est depuis plusieurs semaines à l'hôpital dans un état de santé «grave», selon ses médecins. Âgé lui-même de 60 ans, il affrontera Bronislaw Komorowski, 57 ans, déjà candidat officiel du parti libéral Plateforme civique (PO) au pouvoir et favori dans cette course, selon tous les sondages.