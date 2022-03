Aux Etats-Unis – Son gel hydroalcoolique lui explose au visage

Aux États-Unis : Son gel hydroalcoolique lui explose au visage

En voulant simplement allumer une bougie, une mère de famille a vu sa vie basculer, dimanche dernier.

Pendant que les deux plus jeunes filles de Kate alertaient les voisins, la Texane est parvenue à retirer ses vêtements enflammés et à mettre sa fille handicapée ainsi que son chien à l’abri. Admise aux soins intensifs, Kate se dit chanceuse d’être en vie. Elle a subi des brûlures aux deuxième et troisième degrés sur les mains, le visage, les pieds et les jambes et aura besoin d’une chirurgie reconstructive. Sa maison a été partiellement détruite.