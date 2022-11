Italie : Son GSM lui a provoqué une tumeur du cerveau

C’est une décision qui fera peut-être date dans l’histoire de la téléphonie mobile. La justice italienne vient de donner raison à un salarié victime d’une tumeur suite à l’usage intensif du téléphone portable, révèle l’ONG Alerte Phonegate dans un communiqué lundi. En effet, après des débats scientifiques et médicaux, la Cour d’appel de Turin vient de confirmer une décision de première instance qui condamnait l’Institut national d’assurances accident du travail italien à indemniser un homme souffrant d’un «neurinome de l’acoustique», une tumeur crânienne bénigne.

L’employé, âgé de 63 ans et désormais à la retraite, travaillait comme technicien spécialisé d’une entreprise du val d'Aoste. Entre 1995 et 2008, soit pendant 13 ans, il a utilisé son téléphone portable pendant plus de 10’000 heures, soit en moyenne 2h30 par jour.