Nina Dobrev : Son hospitalisation a stressé ses fans

Nina Dobrev a angoissé ses admirateurs en publiant une photo sur Instagram, où elle apparaît avec un masque à oxygène, aux urgences. Elle vient de les rassurer.

On y voit Nina alitée, mal en point, avec un masque à oxygène. Cependant, aucune information n'a été donnée par les deux comédiennes sur la raison de cette hospitalisation. De quoi affoler les fans de la Bulgaro-Canadienne de 30 ans, qui se sont demandé si elle était atteinte d'une maladie incurable ou si elle avait eu un grave accident.

Heureusement pour eux et pour elle, plus de peur que de mal. L'état de santé de Nina s'est rapidement amélioré. Celle-ci aura quand même attendu deux jours avant d'expliquer la raison de son hospitalisation à ses admirateurs. «C'est presque une routine. Ça m'arrive assez souvent parce que j'ai beaucoup d'allergies. Quand elle sont violentes, cela peut me provoquer un choc anaphylactique», a-t-elle expliqué mardi dans une story Instagram où elle a diffusé des clichés de sa mésaventure.