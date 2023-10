Son hospitalisation «tenue secrète» pour protéger la sortie d'une série Netflix

Alors qu’elle avait révélé en mai 2022 avoir des problèmes de santé mentale, Ruby Barker, qui a joué Marina Thompson dans les saisons 1 et 2 de «La Chronique des Bridgerton», est revenue sur le manque de considération de Netflix et de Shondaland, la société de production de Shonda Rhimes.

«Pistolet physique métaphorique»

La Britannique de 26 ans a précisé que son premier épisode psychotique, survenu peu après la fin du tournage de la saison 1 en 2019, avait nécessité une hospitalisation. Selon ses dires, celle-ci a été «dissimulée» et «tenue secrète» parce que la série était sur le point d’être diffusée en avant-première. Et la situation ne semble pas s’être améliorée après sa sortie de l’hôpital.

La comédienne a expliqué avoir eu l’impression d’avoir un «pistolet physique métaphorique» sur la tempe pour «vendre le drame romantique et pétillant». «Je ne voulais pas pleurnicher là-dessus parce qu’alors je ne travaillerai plus jamais», a-t-elle conclu. Contactées par US Weekly, Netflix et Shondaland n’avaient, à l’heure d’écrire ses lignes, pas réagi aux dénonciations de l’actrice.